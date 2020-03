Rodeio Nacional de Campo Bom começa nesta quinta-feira

Campo Bom se transforma, a partir desta quinta-feira até o dia 15 de março, para receber a 42º Rodeio Nacional de Campo Bom. O Parque Municipal do Trabalhador (PMT), contará com uma intensa programação com provas artísticas, campeiras e esportivas, além de show e bailes de renomados artistas do cenário regionalista. Entre as atrações estarão shows e apresentações como Mano Lima, Joca Martins, Quarteto Coração de Potro, Luiza Barbosa, Julian e Juliano e muito mais.

O rodeio também contará ainda com dois grandes festivais tradicionalistas, com a realização do 18º Acampamento da Canção Nativa e 6º Acampamentinho da Canção Nativa. Outro destaque são as provas campeiras, artísticas e esportivas.

Desde sua primeira edição em 1978, o Rodeio de Campo Bom se mantém na rota dos principais rodeios crioulos artísticos do sul do Brasil. Mais do que fortalecer a cultura e tradições gaúchas, o Rodeio também é uma opção de lazer e diversão para toda a família. Além das atrações artísticas e culturais, para receber moradores e visitantes, o PMT conta com uma estrutura completa oferecendo todo conforto e segurança, contando ainda com praça de alimentação, parque de diversões e área comercial. O evento possui ainda espaços para acampamento, que propiciam uma aproximação ainda maior com o evento e suas raízes.

Os ingressos já estão sendo vendidos no próprio parque. A entrada custa R$ 5,00, mesmo valor para o estacionamento de motos - para carros, o valor será de R$ 10,00. A grande maioria dos shows previstos (que podem ser consultados no site oficial do evento) são gratuitos. Nesta quinta, João Vitor "Micuim" e Joca Martins fazem as apresentações de abertura.