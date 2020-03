Santo Ângelo põe em prática plano de revitalização urbana

Estão em andamento, em Santo Ângelo, as obras do Plano Municipal de Revitalização Urbana implantado pela prefeitura, com a participação das secretarias e departamentos envolvidos na manutenção e preservação dos espaços públicos. O plano prevê a correção de distorções pontuais em espaços públicos tendo continuidade no Centro da cidade.

A ideia é que o plano foque na reconstrução de meio-fios, humanização dos canteiros, correções nos passeios, ajustes na limpeza urbana, manutenção das bocas de lobo, abrigos de ônibus, poda de árvores que prejudicam a iluminação pública e de manutenção, substituição de lâmpadas e revisão de luminárias.

De acordo com o secretário municipal do Meio Ambiente, Francisco da Silva Medeiros, as obras seguem no Centro da cidade e serão estendidas a toda a área urbana, contemplando as principais vias de acesso aos bairros, oferecendo mais segurança e bem estar à população.

O plano está em execução desde setembro, e uma série de ações já foram realizadas, como a revitalização dos canteiros centrais da rua Antunes Ribas e da Avenida Brasil, o paisagismo do canteiro central da rua Bento Gonçalves e a reforma e modernização do parque infantil da Praça Pinheiro Machado, no Centro Histórico de Santo Ângelo, além da instalação de 100 lixeiras duplas nas praças e na área urbana coberta pelo serviço de varrição. Para aprimorar o sistema de iluminação pública, a secretaria de Obras e Serviços Urbanos ampliou as equipes que atuam na manutenção e conservação, contratando uma empresa terceirizada para a substituição de lâmpadas e luminárias em diferentes pontos da cidade.