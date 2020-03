Centro de atendimento em São Borja será aberto

Através de equipes próprias ou de empresas contratadas, a prefeitura de São Borja tem trabalhado intensamente para colocar à disposição da comunidade mais um serviço de saúde pública. Trata-se do CASA (Centro de Atendimento em Saúde), que vai funcionar onde seria a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), na rua Carlos Drago. O secretário municipal de Saúde, José Luiz Machado, prevê para entre 20 e 30 de março o início das operações de mais essa unidade de atendimentos.

Durante o dia, o CASA oferecerá consultas médicas e assistência clínica especializadas, em áreas como cardiologia, pediatria, gastroenteorologia, dermatologia e clínica geral. Já no período da noite, o local atenderá casos de urgência e emergência, a exemplo do que é feito, atualmente, pelo PAM (Pronto Atendimento Médico), hoje localizado próximo à Praça da Lagoa. O secretário informa que será necessária a contratação de mais médicos, já autorizada, e, quanto ao restante da equipe de servidores, haverá realocação dos quadros já disponíveis.

José Luiz Machado ressalta que, ao mesmo tempo em que a cidade coloca em funcionamento o novo serviço, fazendo conexão entre a área central e os bairros Itacherê e do Passo, também serão ampliados os atendimentos no entorno da Praça da Lagoa. Ele observa que, na região da praça, o CER (Centro Especializado em Reabilitação) continuará assistindo normalmente e a meta é, em algumas semanas, também ativar uma nova ESF (Estratégia de Saúde da Família). A finalidade, com a iniciativa, é atender às demandas de saúde básica da população moradora do centro da cidade.