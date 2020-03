Comerciantes de Farroupilha pedem maior policiamento

Empresários, entidades e autoridades de Farroupilha participaram da reunião "Segurança no Comércio de Farroupilha", realizada pela Sindilojas. A pauta principal abordada, foram os frequentes arrombamentos que estão acontecendo nas lojas do município. Os comerciantes realizaram reivindicações ao subcomandante do 36° Batalhão de Policia Militar, major Juliano Amaral. A maioria dos pedidos solicitados foram para ocorrer patrulhamentos mais frequentes nas ruas, como forma de prevenção a esses possíveis delitos.

Segundo ele, apesar do efetivo ser limitado, os patrulhamentos são realizados com frequência, e as prisões acontecem diariamente. Para inibir e oferecer mais segurança para todos os lojistas, a Brigada Militar reforçará mais a patrulha na área central, e os comerciantes irão intensificar a segurança em suas lojas. Câmeras e seguranças são as principais precauções iniciais a serem tomadas para prevenir casos de roubos.