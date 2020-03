Festa com temática italiana vai encerrar período da vindima em Garibaldi

Com a finalidade de celebrar a safra e a colheita da uva em Garibaldi, bem como o legado deixado pelos imigrantes italianos, comunidades do interior do município organizam, de forma conjunta com o Poder Público e entidades, o Desfile Temático de Encerramento da Vindima. O corso alegórico tomará a rua Buarque de Macedo, no Centro Histórico, no dia 14 de março, a partir das 17h.

O desfile será composto por 14 comunidades do interior do município, finalizando com a corte da Fenachamp e uma alusão à Festa do Espumante Brasileiro, que representa toda a cadeia produtiva e identifica Garibaldi como a Capital do Espumante, totalizando o envolvimento de mais de 300 pessoas. O evento também marca o encerramento da programação do Veraneio da Vindima, período em que garibaldenses e visitantes puderam colher e pisar uvas em propriedades rurais do município, realizar piqueniques, curtir filmes ao ar livre, conhecer a gastronomia, entre outras atrações que contemplaram o calendário.

A temática do desfile trará a saga da imigração italiana como mote principal. O cenário do desfile será a histórica Buarque de Macedo, local da chegada dos primeiros imigrantes italianos, há 145 anos. O desfile irá resgatar a história de esperança, dificuldades e superações, desde a partida da Itália até o desbravamento da região, além do desafio de construir um novo lar.