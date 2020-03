Nova sede da Farmácia Municipal é entregue em São Leopoldo

A prefeitura de São Leopoldo inaugurou o novo espaço da Farmácia Municipal, localizada no Ginásio Celso Morbach. No ato, também foi entregue a Farmácia Móvel, veículo que fará a entrega de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde para a retirada dos mesmos pela população. A iniciativa que foi criada para simplificar o atendimento e facilitar o acesso dos cidadãos aos medicamentos, evitando um maior deslocamento.

A farmácia, que atende há mais de 25 anos e antes contava com um ambiente de 160 metros quadrados, ganhou um espaço, mais amplo e com maior comodidade para melhorar o atendimento da população. Com a reforma, o local passa a ter o dobro de espaço, contando com dois consultórios para orientação farmacêutica sobre o uso de medicamentos, seis guichês, sendo um adaptado para pessoas com deficiência física, uma sala de espera mais ampla para os pacientes e uma sala de estudos.

Durante a cerimônia de entrega do novo espaço, o prefeito da cidade, Ary Vanazzi, destacou a importância dessa reforma para toda a população da cidade, principalmente para aqueles que necessitam da saúde pública e, também, falou sobre a importância dos funcionários da área para que tudo isso fosse possível. "É uma obra muito importante, isso mudou o atendimento à população que precisa desses remédios, metade da cidade de São Leopoldo passa nesse espaço novo que nós construímos aqui, agora as pessoas não ficam mais na chuva, na fila, como ficavam. É um trabalho humanizado, é uma vitória muito grande da nossa cidade", afirmou.

Um dos principais motivos para a ampliação do local se deu porque o antigo espaço já não dava conta do atendimento que ali era realizado, é o que diz a diretora da Farmácia Municipal, Fabiana Ribeiro. "Quem frequenta a Farmácia Municipal sabe que a nossa estrutura já não estava mais comportando nosso atendimento. Nós temos uma média de 600 a 700 pacientes por dia. A farmácia não pode mais simplesmente ser vista como o local onde o paciente apenas pega os medicamentos. Ela deve ser vista como um serviço de saúde, onde o paciente além de receber seu medicamento vai receber a sua orientação de uso e, principalmente, educação em saúde", explica.

O secretário de Saúde, Ricardo Charão, falou sobre o investimento que vem sendo feito em infraestrutura e na qualificação de novos profissionais da rede. "Investimos muito na qualificação da assistência farmacêutica, que não é apenas distribuir o medicamento para as pessoas. No espaço, temos dois consultórios para consulta farmacêutica para orientar o paciente que está chegando agora, que está começando o tratamento com esse medicamento novo e tem dificuldade de adesão", conta o secretário. O atendimento no local é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.