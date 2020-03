Quatro Distrito de Venâncio Aires passa a receber melhorias

A comunidade de Santa Emília, em Venâncio Aires, deve ter uma boa notícia nos próximos dias. Encontra-se em fase final para liberação no Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) o financiamento do projeto para pavimentação asfáltica de 1,329 quilômetros do Travessão Rüdiger, que liga Santa Emília e a VRS-816 (Estrada Elvino José Ferreira).

Com a assinatura do contrato entre prefeitura e banco, que deve ocorrer ainda em março, a etapa seguinte será a abertura do processo licitatório, com escolha da empresa que executará a obra. Com isso, a expectativa é de que o asfaltamento do trecho inicie em meados de maio ou junho. O investimento é de quase R$ 2 milhões.

Enquanto esta obra não inicia, o Quarto Distrito tem recebido a atenção da equipe da capatazia. As máquinas têm atuado na estrada geral de Linha 17 de Junho e nos próximos dias chega a Travessa Rüdiger. Recentemente foram feitas melhorias nas estradas de Monte Belo, Linha Duvidosa, 25 de Julho, Linha Lucena. Os atendimentos também se estendem as localidades de Olavo Bilac, Linha Salto e Linha Cecília; com serviços de patrola, retroescavadeira e caminhão, fazendo o alargamento das estradas

Empreendimento importante no segmento da proteína do estado, o Frigorífico Kroth na comunidade desde 1956 tem despontado. Com a ampliação da estrutura, aumentou exponencialmente a capacidade de abate, ampliando área de entrega, comercialização e mão de obra. Para dar mais agilidade ao serviço de inspeção e garantir a qualidade dos produtos, o frigorífico deve contar a partir dos próximos dias com um médico veterinário.