O Parque Galvany Guedes será palco, neste sábado, da festa de aniversário dos 65 anos de Esteio. Com entrada gratuita, o evento terá início às 16h, com atrações locais e regionais e um show especial do sambista Neguinho da Beija-Flor, um dos mais conhecidos puxadores de samba do Carnaval do Rio de Janeiro. Antes do artista carioca subir ao palco, o público vai poder curtir as apresentações de DJ Felipe, Dudu Matos, Felipe e Davi, Patrick Martins e Banda e do conjunto Porto do Som.