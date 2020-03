Festa das Colheitas mobiliza produtores de Caxias do Sul

Joo Dienstmann

Com o intuito de valorizar os produtores de Caxias do Sul, responsveis pela maior produo de hortifrti do Rio Grande do Sul - anualmente, so cerca de 300 mil toneladas produzidas -, a Festa das Colheitas chega segunda edio em maro. A partir do dia 13, prxima sexta-feira, os pavilhes do Centro de Eventos, onde tradicionalmente realizada a Festa da Uva, estaro abertos aos visitantes que desejam conhecer um pouco da produo feita na zona rural da cidade.

A expectativa da organizao do evento ter cerca de 75 mil visitantes nos trs fins de semana do evento, que ser encerrado em 29 de maro. A primeira edio, em 2018, foi realizada nas comunidades do interior de Caxias do Sul e, pela boa receptividade, optou-se por estender o nmero de dias e a oferta dos produtos. Sero reunidos os produtores de ma, pera, moranga, cebola, tomate, goiaba, morangos e ameixa, alm da uva, carro-chefe da produo local.

Em visita ao Jornal Cidades, as soberanas da Festa das Colheitas, Maiara Perottoni, Viviane Piamolini Gaelzer e Milena Remus Caregnato, que tambm representam a Festa da Uva, contaram que o evento foi criado em razo da ascenso da produo de frutas, verduras e hortalias na cidade. Quase metade de tudo que comercializado na Ceasa, em Porto Alegre, oriundo de Caxias do Sul. "Queremos valorizar os produtores e trazer os visitantes de outras cidades para mostrarmos nosso potencial. Somos muitos ligados uva e temos o cultivo de outros diversos alimentos na rea rural", conta Maiara, que a rainha da edio. Ela comentou tambm que a Festa da Uva, programada para 2021, j est sendo preparada. O Centro de Eventos deve receber, inclusive, melhorias para atender o pblico na prxima edio.

Esta ser a chance, portanto, dos visitantes conhecerem uma amostra da produtividade dos agricultores e famlias empreendedoras espalhadas pelo interior de Caxias do Sul. Os turistas tambm tero uma oportunidade especial, j que uma atrao promete levar os visitantes ao interior de Caxias do Sul. Por meio de uma, os turistas podero circular a bordo de um nibus antigo, estilo americano, e ir at uma vincola participar de uma visitao guiada. O nibus sair do Parque da Festa da Uva, em um tour guiado com passagem pela comunidade de Nossa Senhora da Sade e Linha 40. A vincola visitada ser a Cantina Tonet, onde ser apresentado o processo de fabricao com degustao de produtos, com degustao de uva debaixo dos parreirais.

A entrada gratuita e s ser cobrado o estacionamento, que custar R$ 18,00 a diria. Ao longo dos trs fins de semana, subiro ao palco artistas que ressaltaro a cultura talo-gacha, bandas tpicas, grupos de danas folclricas, corais e at um campeonato de quatrilho, tradicional jogo de cartas que faz o maior sucesso na Serra Gacha. Est na programao, tambm, o 1 Encontro Folclrico de Canto e Dana Italiana e Outras Etnias, que ocorrer no dia 21 de maro.