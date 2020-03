Parobé escolhe novo prefeito em eleição no domingo

Cinco chapas concorrerão aos cargos de prefeito e vice-prefeito da cidade de Parobé, localizada na região do Vale do Paranhama. A realização das eleições suplementares para a prefeitura do município ocorrerá no domingo.

Estão aptos para disputar os cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente: Moacir Jagucheski (Cidadania/PP/MDB) e Andreia Henemann (Cidadania/PP/MDB); Diego Picucha (PDT) e Alex Bora (PL); Maristela Rossato (PT) e Lodeir Santos, o profº Lodeir (PT); Olavo de Vargas (PTB) e Nadir da Silveira, conhecido como Zé do Outo (PTB); e Gilberto Gomes (Republicanos) e Denilson Goulart (Republicanos).

A votação ocorrerá das 8h às 17h e poderão votar os eleitores constantes no cadastro eleitoral, em situação regular, e com domicílio eleitoral no município. Deverão ir às urnas 38.331 eleitores, distribuídos em vinte e cinco locais de votação. Os candidatos terão até a quinta-feira para realizar comícios. O prazo para propaganda eleitoral, que corresponde a distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos, se encerra às 22h do dia 7 de março, véspera das eleições suplementares.

A nova eleição acontece em decorrência da cassação dos mandatos do prefeito e da vice-prefeita, Irton Bertoldo Feller e Marizete Garcia Pinheiro, respectivamente, em sessão realizada no dia 3 de dezembro do ano passado no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Feller teve suas contas rejeitadas quando era presidente da Companhia Riograndense de Artes Gráficas, em 2006. Ele teve a candidatura impugnada e teve que ser afastado do cargo.