Startup de mineração se instala em Lavras do Sul

A emergência da tecnologia da informação alterou a forma de produzir conteúdos. Este é o foco da startup Nano BizTools, atuante há quatro anos em Lavras do Sul. Neste mês, a empresa chega em definitivo à cidade, instalando um escritório que continua o trabalho no setor de mineração e também prospecta novos clientes que necessitem de uma assessoria diferenciada com soluções inovadoras, promovendo e redesenhando modelos empresariais com destaque para o agronegócio.

Para Caco Idiart, responsável pelo desenvolvimento de jogos analógicos e digitais da empresa, o que interessa é o resultado, não apenas o processo. "O grande erro das empresas é aplicar metodologias engessadas, como se fossem receita de bolo, que não levam em conta a realidade dos negócios ou do público", afirma.