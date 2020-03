SADE Notcia da edio impressa de 04/03/2020. Alterada em 04/03 s 03h00min Centro reduz custos para as cidades do Vale do Rio Pardo

A regional do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) realizou assembleia, em Santa Cruz do Sul. O encontro reuniu representantes de diversas cidades do Vale do Rio Pardo, e ocorreu no prdio do Consrcio Intermunicipal de Servios do Vale do Rio Pardo (Cisvale). No local, as autoridades puderam conhecer o Centro Regional de Especialidades Mdicas (CREM), que funciona no mesmo ambiente.

Durante a reunio,o prefeito de Pantano Grande e presidente do Cisvale, Cassio Nunes Soares, destacou a evoluo do trabalho que oconsrciopresta, mostrando o aumento em 15% nos atendimentos mdicos no ano de 2019. No mesmo perodo, foi alcanada uma reduo em 60% no custo de medicamentos atravs da compra coletiva para os municpios. "Ou seja, um remdio que o prefeito iria comprar aR$ 10,00 no seu municpio, atravs do Cisvale ele compra por quatro. Isso eficincia, economia e resultado", explicou.

Tambm foi apontada a eficincia na gesto atravs dos dados positivos divulgados. Ainda segundo o presidente do Cisvale, apenas 6% dos recursos do consrcio so para custos administrativos. Os outros 94% so destinados para os servios de sade e outros projetos, como na segurana pblica, com o videomonitoramento e cercamento eletrnico do Vale do Rio Pardo, e do meio ambiente, com iniciativas na gesto de resduos slidos e inspees sanitrias de origem animal.

O deputado federal Heitor Schuch, que esteve na assembleia, tambm destacou a importncia do Centro Regional de Especialidades Mdicas, que beneficia cerca de 375 mil habitantes do Vale do Rio Pardo. O parlamentar citou a reduo de custo que os municpios tm ao contar com o servio, ao diminuir a distncia que pacientes da regio precisam percorrer, evitando muitas vezes o deslocamento atPorto Alegre para consultas com especialistas.