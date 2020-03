Veículo híbrido para a área rural deve chegar em 2022

A autonomia energética de propriedades distantes de centros urbanos, como grandes fazendas, é a preocupação de um projeto desenvolvido na Universidade Feevale, em Novo Hamburgo. Em parceria com a empresa gaúcha Agrovec, o grupo de pesquisa Energias Renováveis e Eficiência Energética realiza a pesquisa "Desenvolvimento de um veículo elétrico híbrido - Solar e biomassa". Coordenado pelo pesquisador Moisés de Mattos Dias, o estudo visa desenvolver uma carreta agrícola híbrida.

O veículo, anteriormente movido a gasolina, passará a contar com um motor elétrico, um módulo solar flexível e um gerador a biocombustível. Após ser fabricado e passar por adaptações da estrutura mecânica para acoplamento do motor elétrico, o veículo passará por outras modificações, como a instalação de um módulo solar flexível no teto, bem como a instalação de um gerador a biocombustível (biometano e biodiesel). No Laboratório de Energias Renováveis e na Oficina Tecnológica, que ficam no campus da universidade, em Novo Hamburgo, uma equipe multidisciplinar vem trabalhando no desenvolvimento do motor elétrico do veículo, bem como toda a sua parte elétrica-eletrônica, como o desenvolvimento de conversores e inversores, carregadores de baterias, e um controle a partir de microprocessadores. A ideia é que, em maio, essa etapa seja concluída e o carro possa ter as montagens finais.

O motor padrão, movido a gasolina, está sendo substituído por um motor elétrico 9 kilo-watts de potência, com rotor construído a partir de processos de metalurgia do pó, em que blocos maciços de ferro foram compactados e sintetizados. O motor elétrico será alimentado por um conjunto de baterias, que poderão ser carregadas a partir de energia fotovoltaica, pelo gerador a combustão ou então pela rede elétrica, por meio de uma tomada convencional.

O gerenciamento das baterias, assim como o controle do fornecimento de energia para o motor elétrico, é realizado por microprocessadores e meios eletrônicos. Outra contribuição interdisciplinar ao projeto se deu por meio da professora Patrice Monteiro de Aquim, que auxiliou na concepção de um revestimento de material reciclável para o banco.

A previsão é que a tecnologia possa ser aplicada comercialmente a partir de 2022. "Esse protótipo ainda não poderá ser comercializado, pois servirá para estudo dos mais diversos, referentes ao desenvolvimento de veículos elétricos híbridos aplicados para a área agrícola", explica o coordenador do projeto. Assim, existe a previsão do desenvolvimento de um segundo protótipo a partir de 2021, sendo que, nesse outro veículo, serão realizadas as modificações necessárias para o desenvolvimento de um protótipo definitivo, ou seja, comercial.

De acordo com o pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da Feevale, João Sganderla Figueiredo, a pesquisa liderada pelo professor Dias transmite mais que descoberta acadêmica científica. "Ela é fonte inspiradora de transformação de um novo ciclo econômico que devemos pensar. Sustentar a dinâmica do capital, com responsabilidade socioambiental. Sobretudo, novamente, vale destacar que, quando o setor privado acredita e potencializa os projetos de pesquisa, os problemas e suas descobertas se tornam cada vez mais reais", afirma.