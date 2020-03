Carlos Barbosa fecha 2019 com superávit de R$ 8,5 milhões

O secretário da Fazenda de Carlos Barbosa, José Carlos Custódio participou da audiência pública na Câmara de Vereadores para a apresentação do Relatório de Avaliação das Metas Fiscais, referente ao 3º Quadrimestre de 2019. Na ocasião foram apresentados os dados detalhados acerca do desempenho da receita e despesa, além do resultado primário e da dívida pública consolidada.

No período de janeiro a dezembro de 2019, o resultado primário foi de R$ 8.592.445,41, esse valor é R$ 17.255.847,27, superior ao valor fixado no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019. O desempenho favorável demonstra que as receitas fiscais foram suficientes para suportar integralmente as despesas fiscais, inclusive para pagamento de dívidas e encargos.

A receita de impostos, taxas e Contribuição de Melhorias atingiu ao final do quadrimestre em análise o montante de R$ 30.615.834,10. Em relação ao ISSQN, a arrecadação no período foi de R$ 11.775.488,72, representando 99,62% da programação. O desempenho dessa importante fonte de receita municipal deve-se, principalmente, pela situação econômica nacional, que afetou a economia regional, mas demonstra também que houve a retomada do crescimento, principalmente no ramo da prestação de serviços.

Custódio apresentou também os resultados das despesas do 3º Quadrimestre. A despesa total no acumulado permaneceu inferior à receita total realizada, somando R$ 149.520.852,29 atingindo um superávit orçamentário de R$ 22.833.133,03. Esse valor é a soma dos resultados positivos do Instituto de Previdência Municipal e do Executivo. Com relação ao pagamento da dívida pública - juros e amortização - no período alcançou o montante de R$ 3.813.509,18, representando 3,01% das despesas liquidadas.