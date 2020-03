Produtores de 15 comunidades de Restinga Seca são contemplados com açudes

Para auxiliar produtores de 15 comunidades do interior de Restinga Seca, a secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente do Rio Grande do Sul realizou a construção de açudes. Através de retroescavadeira cedida pelo Estado, o operador pago pelos produtores, o óleo, manutenção do equipamento e transporte feito pelo município e os projetos técnicos elaborados pela Emater, 25 famílias foram contempladas.

As comunidades atendidas pelo programa foram Barro Vermelho, Três Vendas, São Rafael, Jacuí, Rincão da Glória, Rosinha, Vila Rosa, Boqueirão da Estiva, São Miguel, São Sebastião, Estiva, Campo Novo, Sobrado, Espigão e Araçá. A construção irá auxiliar no desenvolvimento de novas alternativas de produção, como a criação de peixes, além de garantir a irrigação das culturas de subsistências.