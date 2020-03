Famílias de Novo Hamburgo receberão casas

Um futuro feliz mais próximo. Este é o sentimento com a assinatura da ordem de início para a construção de 70 unidades habitacionais na Vila Martin Pilger, em Novo Hamburgo, e que colocará fim a uma espera de anos para 70 famílias. A cerimônia de assinatura foi realizada nas proximidades ao espaço onde serão erguidas as moradias, com a presença da prefeita Fátima Daudt e da secretária municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Roberta Gomes de Oliveira.

No final de 2018 foram entregues as obras de infraestrutura na região, como drenagem urbana, rede elétrica, redes de água e cloacal, unidade de tratamento de esgoto e pavimentação, beneficiando 117 famílias. O passo conclusivo é o da construção das casas, ao todo, serão construídas 70 novas unidades habitacionais, sendo 16 térreas (4 com acessibilidade) e 54 sobrados. A entrega das casas está prevista para o prazo de 12 meses a contar da data de início. As casas serão entregues com piso cerâmico, azulejos nas áreas molhadas, pia, vaso sanitário e pintura interna e externa.

"A partir da próxima segunda-feira, as casas serão construídas. Demorou, mas não desistimos, em nenhum momento, de concretizar este sonho de cada um de vocês", disse a prefeita Fátima Daudt, ao ressalta a importância da participação do poder público na realização das pessoas. E de ver sonho realizado, o aposentado Alcides Nunes, 65 anos, entende bem. Feliz, ele aguarda a construção a casa que deseja desde o início da década de 1990, quando chegou na área. "Sempre me senti acolhido, a equipe da prefeitura sempre esteve aqui com a gente, com transparência, e nos deixando a par de tudo", disse o aposentado, que só lamenta não poder dividir essa realização com a esposa, que faleceu há dois anos. "Mas estou aqui por ela", diz.