Aluna surda é a primeira a receber título de mestre na Unisc

"É uma grande conquista para mim e, também, para a comunidade surda na busca por uma inclusão verdadeira ", destacou Karoline Kist, após defender sua banca de mestrado, na Língua Brasileira de Sinais (Libras). A jovem é a primeira aluna surda a receber título de Mestre em Educação na Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc). Ao longo do momento, uma intérprete esteve presente realizando a tradução.

Karoline atua como professora de Libras na Escola Rosário, lecionando para alunos surdos e ouvintes do Ensino Médio e Fundamental. A experiência na área da educação fortaleceu o desejo de seguir carreira acadêmica: "Me formei em administração, fiz o mestrado para focar mais na docência e o resultado foi tão gratificante que quero cursar o doutorado para realizar o sonho de dar aula em universidade ", reforçou.

Para Camilo Darsie de Souza, orientador da dissertação, o estudo abrangeu temáticas muito relevantes, abordando a escrita - um dos principais problemas relacionados à educação dos surdos -, além de ter sido um processo inclusivo em todas as etapas, dando voz à essa comunidade. "Precisamos garantir não somente entrada de pessoas surdas no meio acadêmico, mas, também, a formação com qualidade no ensino. E, enquanto instituição, trabalhamos em conjunto para que isso fosse possível", concluiu o professor.

A proposta da pesquisa era estudar narrativas de professores surdos no Ensino Superior sobre os processos de produção acadêmica. "Fui muito acolhida na universidade, com professores que se comunicam em Libras, tradutoras e intérpretes. O que eu quero mostrar é que a comunidade surda tem sua competência de evoluir e, para isso, precisamos encarar nossa forma de se comunicar como natural e lutar por ela", afirmou Karoline.