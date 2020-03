Corsan assume serviços de água e esgoto em Nova Hartz

A zona urbana de Nova Hartz, no Vale do Sinos, passará a contar com os serviços da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). O contrato do programa de água e esgotos padrão foi assinado pelo diretor-presidente Roberto Barbuti, o prefeito Flavio Emilio Jost e o diretor de Operações, André Finamor, determina que a companhia passe a ser a responsável pela completa operação e distribuição de água na cidade nos próximos 25 anos.

Com recursos na ordem de R$ 10 milhões provenientes do Ministério das Cidades, será implantado o sistema de abastecimento de água, com a construção de um reservatório e o assentamento de redes de distribuição para atender mais de 5 mil economias da zona urbana, além do aproveitamento da adutora de água tratada já concluída, numa extensão de 10 quilômetros, que interliga a Estação de Tratamento de Parobé, que foi ampliada, até a cidade de Nova Hartz.