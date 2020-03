Programação de Páscoa em Colinas começam no dia 14 de março

Conhecida pela beleza dos seus jardins, Colinas também ganha destaque na época mais doce do ano, a Páscoa. A partir do dia 14 de março, o município dá início a mais uma edição da Páscoa Encantada de Colinas - a Páscoa mais Doce do Vale. As atividades duram quase um mês, seguindo até 12 de abril com decoração dos principais pontos e ruas com visitação aberta à comunidade e turistas.

Entre as atrações Caça ao Ninho, trenzinho, fábrica dos coelhos, via sacra e comércio de artesanato. Nos finais de semana, os passeios de trenzinho serão das 14h às 19h partindo da Praça dos Pássaros. De 28 a 29 de março e dias 4, 5, 10 e 11 de abril terá Caça ao Ninho, Presença do Casal de Coelhos distribuindo doces e pintura no rosto. As atividades ocorrem das 14h às 18h também na Praça dos Pássaros. Além disso, estão previstas apresentações culturais e musicais durante o período em vários pontos da cidade.