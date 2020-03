Sapucaia do Sul lança programa voltado para a alfabetização

Com as mãos cheias de tinta, crianças firmaram o acordo simbolicamente /SUELEN PEREIRA/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Com o objetivo de qualificar os processos de aprendizagem e alfabetizar as crianças até o final do 1º ano do Ensino Fundamental, a prefeitura de Sapucaia do Sul, em parceria com o Instituto Raiar, lançou o projeto Pacto Sapucaia pela Alfabetização. A solenidade de lançamento ocorreu no auditório da Escola Municipal Alfredo Juliano.

O prefeito de Sapucaia do Sul, Luis Rogério Link, falou da importância do projeto, que vai qualificar a base educacional dos estudantes sapucaienses. "Desde o ano passado, estamos estruturando esse projeto com o Instituto Raiar com o único objetivo de qualificar a alfabetização dos nossos pequenos estudantes. A soma desses esforços garantirá que eles possam aumentar as chances de sucesso escolar nos anos seguintes. O Pacto pela Alfabetização está vindo coroar todos os outros investimentos que estamos realizando na nossa educação. Quem ganha são os nossos estudantes, que terão uma base mais sólida, e também toda a nossa cidade", disse Link.

O secretário de Educação, Jairo Jorge, apresentou dados para justificar o projeto. "No ano passado, apenas 41% dos nossos estudantes terminaram o 1º ano alfabetizados. Precisamos mudar essa realidade, mas não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos do apoio e da ajuda de todos vocês, pais, que, junto com nossos professores, conduzirão este Pacto pela Alfabetização."

Os gestores das 28 instituições municipais de ensino assinaram o termo de compromisso com o Pacto Sapucaia pela Alfabetização, se comprometendo a destinar esforços do Plano Municipal de Alfabetização, além de acompanhar o progresso escolar de cada aluno. Além disso, a turma de 1º ano da escola Alfredo Juliano também se comprometeu com o projeto. De forma simbólica, representando os demais estudantes da Rede Municipal, eles assinaram seu compromisso deixando as marcas de suas mãos com tinta e, no final do ano, já alfabetizados, poderão assinar de verdade seus nomes.

O projeto teve início nas 28 escolas do município, beneficiando cerca de 3 mil crianças de Pré II e 1º ano. O pacto prevê a implantação de um sistema de ensino estruturado, que tem como principais características o foco total na aprendizagem, padronização dos processos de planejamento, gestão baseada em indicadores e controle de frequência escolar.