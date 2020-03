Estudo apresenta áreas de interesse ambiental em Campo Bom

O presidente da Câmara de Vereadores de Campo Bom, João Paulo Berkembrock recebeu a visita do secretário municipal de Meio Ambiente, João Flávio da Rosa, que esteve na Casa Legislativa para entregar cópias dos Mapas de Caracterização Ambiental realizado no município. O estudo é composto pelo inventário das áreas de interesse ambiental relacionadas ao meio físico, biótico e de uso do solo.

A coletânea inclui o georreferenciamento e representação cartográfica das áreas de preservação permanente, cobertura vegetal, relevo, principais tipos de uso do solo e ocupação urbana. Um relatório descritivo para interpretação das informações e arquivo para consulta de dados em site de satélite também compõem a coletânea produzida pela secretaria. "Este material tem um valor riquíssimo e todo ele já está disponível aqui para consulta da população, como escolas e profissionais que necessitam dessas informações", afirmou João Paulo.