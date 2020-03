Requalificação da Marechal Deodoro em Pelotas é entregue

Uma das obras mais importantes para a requalificação da mobilidade urbana de Pelotas e fundamental à rotina de milhares de pessoas, a requalificação da Marechal Deodoro foi comemorada com festa. Em meio a atrações culturais e serviços de lazer e de saúde, a rua foi ocupada por centenas de munícipes que puderam redescobrir a via, agora, totalmente renovada com nova pavimentação em asfalto, sinalização, corredor de ônibus em concreto, alargamento de calçadas, iluminação em LED, paisagismo, mobiliário urbano, acessibilidade, entre outras melhorias.

O evento também foi uma oportunidade para a prefeitura ouvir diretamente dos cidadãos o que pensam sobre as mudanças, além de poder conversar a respeito dos projetos do governo para qualificar, ainda mais, a infraestrutura da cidade. Crianças, jovens, adultos e idosos participaram da festa e tiveram o contato próximo com Paula, que caminhou com a comunidade, pela via, a fim de evidenciar as melhorias.

Em um carro modelo Variant, do ano de 1976, a prefeita Paula Mascarenhas inaugurou oficialmente a nova Deodoro. Ela salientou que a entrega da revitalização, neste formato e em uma festa popular, mostra que as obras não são de um governo, mas de todos, pelotenses ou não, que pagam seus impostos, esperam e merecem um retorno do poder público. "Os cumprimentos são para o nosso povo, que é lutador, trabalha e acredita. A obra é de todos nós", afirmou a prefeita.

Apesar das intervenções serem executadas na zona central - 3,2 quilômetros de extensão da Deodoro, entre a Guilherme Wetzel e a Gomes Carneiro -, Paula lembrou que as mudanças impactam, sobretudo, na vida de quem mora nos bairros e transita pela rua diariamente. "É uma requalificação importante, que atende às necessidades de todos que passam por aqui; não só daqueles que vivem no Centro", frisou Paula.

Nos dias de semana, em épocas de aula em escolas e faculdades, o Consórcio do Transporte Coletivo de Pelotas chega a registrar 100 mil deslocamentos de passageiros por dia na cidade, sendo que cerca de 65% destes passam pela Marechal Deodoro. Além de ser trajeto para dezenas de linhas do transporte público, a via é referência para quem busca serviços e comércios ligados a diferentes áreas, tais como restaurantes, lancherias, posto de combustível, hospitais e supermercados. Somente no nicho de comércio varejista, são cerca de 70 lojas em funcionamento.

Os R$ 7,6 milhões investidos pelo município no empreendimento - cujo projeto foi financiado pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Mobilidade Urbana - também foram aplicados para modernizar o mobiliário urbano. Para amenizar o impacto gerado pelas intervenções, o município dividiu-a em lotes ou trechos com vistas a executar o projeto e, ao mesmo tempo, mitigar os transtornos.