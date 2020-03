São Leopoldo: Vacina contra o sarampo será oferecida na Farmácia Municipal

Com o intuito de ampliar o percentual de vacinação do município e manter a população imunizada, a secretaria de Saúde de São Leopoldo vai disponibilizar a vacina contra o sarampo na Farmácia Municipal. A partir desta quarta-feira, a dose da vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, rubéola e caxumba, poderá ser feita na Farmácia Municipal, onde as doses estarão disponíveis todos os dias no horário da manhã, das 8h às 12h, para todas as faixas etárias.

A vacina segue disponível, também, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) com salas de vacina. O horário de funcionamento da Farmácia Municipal é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A farmácia está localizada no Ginásio Municipal Celso Morbach.