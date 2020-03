eventos Notícia da edição impressa de 03/03/2020. Alterada em 03/03 às 03h00min Pela primeira vez, município de Paraí será sede do Dia Estadual do Porco

O 46º Dia Estadual do Porco, promovido pela Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (Acsurs), já tem o município anfitrião definido. Pela primeira vez, Paraí receberá a programação do evento tradicional e consolidado entre os suinocultores gaúchos.

O prefeito do município, Gilberto Zanotto, destaca o evento como uma oportunidade de valorizar toda a categoria suinícola, principalmente a da região juntamente com a Associação dos Suinocultores de Paraí e Região e dar visibilidade para o município em âmbito estadual. Além disso, Zanotto frisa que a expectativa para o Dia Estadual do Porco é realizar uma boa programação e levar o máximo de público para a cidade, assim desenvolvendo de forma positiva outros setores do município.

Paraí ocupa o primeiro lugar entre os 27 municípios da região da Encosta da Serra que aparecem no ranking da produção de suínos enviados para abate em 2019, com 89.256 suínos.