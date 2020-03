OBRAS Notícia da edição impressa de 03/03/2020. Alterada em 03/03 às 03h00min Fepam emite licença para início da construção de nova ponte no Vale do Taquari

Poucos dias após reunião com a presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Marjorie Kauffmann, a licença ambiental para a construção da nova ponte sobre o arroio Boa Vista, entre o bairro Boa Vista (Teutônia) e Linha Frank (Westfália) foi emitida pelo órgão estadual. A prefeitura de Westfália que, conforme o convênio firmado entre os dois municípios, ficou responsável pelo encaminhamento da licença ambiental, recebeu o documento. Com a licença, será possível dar andamento aos próximos trâmites para que a ponte venha a ser construída.

A emissão da autorização foi comemorada pelos dois prefeitos. "De forma inédita, já temos em mãos a licença emitida pela Fepam para a construção da ponte na divisa com Teutônia. Temos que reconhecer o empenho da presidente Marjorie Kauffmann para que possamos prosseguir com esta importante obra", afirmou o prefeito de Westfália, Otávio Landmeier. "Durante a reunião, a presidente da Fepam entendeu a importância desta obra, que oferecerá mais segurança aos usuários da via. Unimos forças para atender um pleito de muitos anos e que beneficiará os dois municípios, não somente em mobilidade, mas também economicamente", acrescentou o líder do Executivo de Teutônia, Jonatan Brönstrup.

A ponte atual, construída na década de 1950 em pista única, concentra trânsito intenso de veículos, seja para o escoamento da produção, seja para o deslocamento de um município para outro, e oferece riscos aos usuários. A intenção é aumentar a largura, transformando-a em pista dupla, mais uma faixa para pedestres e ciclistas), o comprimento e a altura da ponte. Assim, se evitará o bloqueio da via em dias de muita chuva, quando o arroio transborda e passa por cima da ponte.