Fenavindima atraiu 100 mil visitantes a Flores da Cunha

Aps trs finais de semana de muita festa, a comisso organizadora da FenaVindima 2020 destacou que aproximadamente 100 mil pessoas foram impactadas com as atividades e programao da evento que ocorreu de 14 de fevereiro a 1 de maro. Os nmeros contabilizam as diversas aes que foram propostas para a comunidade e turistas, como os desfiles de carros alegricos, as atividades esportivas, os jogos de colnia e a farta gastronomia, alm dos mais de 50 shows e apresentaes culturais.

Outros nmeros parciais que chamam ateno da 14 FenaVindima 2020 foram os 280 produtores que disponibilizaram 3.500 cachos de uva na exposio, a participao de oito agroindstrias, 10 vincolas e a distribuio de cerca de 20 mil quilos de uva. Os desfiles de carros alegricos tambm mobilizaram milhares de pessoas, foram aproximadamente mil figurantes por desfiles, com envolvimento de 30 comunidades e entidades, atraindo mais de 30 mil pessoas nas trs apresentaes no centro de Flores da Cunha.

O evento tambm movimentou fortemente a economia da cidade, com grande procura de visitantes pelos restaurantes, hotis e o comrcio. Para atrair este nmero de pessoas, a prefeitura realizou diversas obras de infraestrutura, principalmente no Parque da Vindima, com a ampliao de vagas de estacionamento, novas vias de acesso, pintura interna dos pavilhes, melhorias nos banheiros, cercamento do parque, construo do Espao Vino Show com capacidade para mais de trs mil pessoas, as novas Casa do Po e da Casa Dei Noni, alm das taipas no acesso ao parque e melhorias na parte eltrica e hidrulica.

O prefeito de Flores da Cunha, Ldio Scortegagna, lanou o desafio de realizar a Festa Nacional da Vindima de dois em dois anos. Atualmente, o intervalo do evento de quatro anos.