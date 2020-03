CULTURA Notícia da edição impressa de 03/03/2020. Alterada em 03/03 às 03h00min Com mais de 450 obras, festival de poemas de Esteio entrega as premiações

Entre 451 obras inscritas, a final do 6º Esteio da Poesia Gaúcha consagrou "Sextinas de Noite Adentro" como melhor poesia. A composição, de autoria de Moisés Silveira de Menezes, da cidade de Itaara, foi declamada por Romeu Weber, acompanhado pelo amadrinhador Mário Tressoldi. O evento é considerado o maior festival de poemas inéditos do Estado em público e número de concorrentes.

Construção técnica de rara e difícil composição, a sextina é um sistema de poesia formado seis sextetos (estrofes de seis versos) e um terceto (estrofe de três versos) final, no qual as palavras finais de cada verso se repetem nas estrofes, mudando de posição em cada uma delas. Como prêmio, Menezes recebeu um troféu e uma viagem de pesca de três dias na Argentina, além de R$ 2 mil, entregues a todos os 10 finalistas.

Na categoria mirim, João Pedro Simonatto, de São Jorge, ficou com a primeira colocação, declamando "Verso e Reverso de uma Medalha de Guerra", de Carlos Omar Villela Gomes, originalmente apresentado no 3º Seival da Poesia Gaúcha, de São Lourenço do Sul, em 2002, tendo como amadrinhador. João Batista de Oliveira. Anne Freitas Bittencourt, de Farroupilha, foi a melhor declamadora da categoria juvenil. Acompanhada por João Soledad, ela levou ao palco o poema "Eu, Espinho", de Henrique Fernandes (17ª Sesmaria da Poesia Gaúcha, Santa Maria, 2012).

Outro grande vencedor foi o poema "O Silêncio", de Jadir Oliveira (Portão) e Adão Pedro Bernardes (Novo Hamburgo). A obra conquistou prêmios em todas as categorias, consagrando Liliana Cardoso (Porto Alegre) como melhor declamadora e Nilton Júnior Silveira (Santo Antônio da Patrulha) e João Bosco Ayala Rodrigues (Guaíba) como melhores amadrinhadores. Além disso, eles levaram o reconhecimento de melhor trabalho em palco da final e foram escolhidos pelo júri como a segunda melhor poesia da noite.