Tarifa d'água será reajustada em 4,76% em Caxias do Sul

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Caxias do Sul (Samae) informou que a tarifa da água e esgoto será realinhada em 4,76%, a partir das faturas com vencimento em 15 de abril. O decreto, assinado pelo prefeito Flávio Cassina, foi publicado no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira. Assim, o preço básico do metro cúbico de água passa a R$ 5,72.

O cálculo, apurado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais da Universidade de Caxias do Sul, foi baseado no Índice de Preço ao Consumidor, que reflete a evolução dos preços e do custo de vida acumulada no período de janeiro a dezembro de 2019. De acordo com o Decreto, a eficiente operação dos sistemas de água existentes e a promoção da ampliação da oferta, para atender as demandas atuais e futuras, exigem que as tarifas praticadas remunerem, adequadamente, todos os recursos alocados na prestação dos serviços.