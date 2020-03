Escolas de samba de Caxias do Sul retomam os desfiles

Com organizao das prprias agremiaes, evento levou 5 mil pessoas para as ruas no fim de semana /RODRIGO ROSSI/DIVULGAO/CIDADES

A noitede sbado foi marcada pela retomada do Carnaval de rua com desfiles das escolas de samba de Caxias do Sul. Conforme levantamento da Guarda Municipal, um pblico de 5 mil pessoas acompanhou os festejos organizados pelas agremiaes.

Na solenidade de abertura dos festejos, o vice-prefeito e secretrio do Planejamento, Edio Eli Frizzo, destacou a retomada, conjuntamente com as escolas de samba,dos desfiles e das apresentaes na rua Sinimbu. "Estamos fazendo aqui um resgate de um espao de cultura popular de Caxias do Sul, que era o nosso carnaval de rua. O carnaval de rua e as nossas escolas representam aquilo de mais genuno do ponto de vista do carnaval popular do Brasil e aqui em Caxias do Sul ele se expressa por meio dessas comunidades", defendeu.

Para o secretrio da Cultura, Paulo Prico, esse o primeiro passo para que as escolas possam voltar a desfilar nos prximos anos. "Resolvemos convidar as escolas para participarem da maneira como elas poderiam participar. Ento, no aquele Carnaval de rua que costumeiramente Caxias do Sul acompanha. Mesmo assim, o importante que a comunidade se sinta abraada pelo municpio e se sinta no direito de vir na rua. E que, o ano que vem, possamos efetivamente ter um carnaval de rua, com desfile de todas as escolas de samba", ressaltou.

A primeira escola de samba a desfilar e animar o pblico foi a Acadmicos do Arsenal. Com cerca de 350 componentes, a escola teve como tema enredo "Brasil, terra de miscigenao, a ona negra canta diversidade em busca de paz e unio, o carnaval da resistncia". A agremiao contou com o apoio da Escola Corujo, tricampe do Carnaval de Tapes, que forneceu fantasias e apoio de componentes.

J a Acadmicos do So Vicente apresentou um desfile com o tema "Das guas surge o milagre da f". A agremiao foi a segunda escola a desfilar e os 350 integrantes da comunidade tambm empolgaram o pblico. Aps os desfiles, foi a vez das baterias das escolas se apresentarem no palco montado no largo da Praa Dante Alighieri. A primeira bateria a se apresentar foi da Sociedade Recreativa Cultural Carnavalesca Incrveis do Ritmo com 25 integrantes. Aps, foi a vez dos 15 integrantes da bateria da escola Acadmicos Prola Negra animarem o pblico. J os 15 componentes da Sociedade Recreativa e Cultural Gacho - Protegidos da Princesa encerram a noite de retomada do carnaval de rua de Caxias do Sul.