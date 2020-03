Prefeita cobra melhorias em trecho de Sapiranga da ERS-239

A segurana na ERS-239, sobretudo no trecho de Sapirangafoi tema de alguns encontros entre o Executivo municipal e representantes da Empresa Gacha de Rodovias (EGR) em Porto Alegre. O principal motivo foi a cobrana do municpio em relao segurana na via, onde uma pessoa morreu na semana passada em acidente.

A prefeitura deve garantir o bem-estar da populao, e no que diz respeito segurana da ERS-239, executou seu papel tendo realizadouma audinciapara discutir a construo de passarelas, a instalao de controlador de velocidade e iluminao na rodovia, alm de cinco reunies com o Estado e 10 ofcios encaminhados.

H alguns anos, a prefeituracobra da EGR melhorias na iluminao da rodovia. Depois de alguns pedidos no atendidos, o municpio resolveu tomar a iniciativa de executar a instalao das lmpadas de LED. A prefeitura de Sapiranga assumiu esta responsabilidade de grande importncia para a cidade e iluminou as laterais da rodovia estadual que corta a cidade para dar segurana a quem utiliza a ERS-239 no permetro urbano. O servio de iluminao pblica atravs da instalao das novas lmpadas de LED ocorreu no trecho entre a Polcia Rodoviria Estadual, bairro Quatro Colnias e o posto um posto de combustveis, no bairro Amaral Ribeiro.

A prefeita, Corinha Moling, est em constante contato com os tcnicos e a diretoria da EGR, participando de vrias reunies na sede da empresa, onde vem solicitando uma srie de melhorias, entre elas, a concluso das vias laterais entre outras demandas para aumentar a segurana. "Infelizmente no podemos intervir na faixa de domnio da ERS-239, pois todas as aes dependem de autorizao da EGR. Tudo que est na rodovia competea eles fazer todo e qualquer tipo de obra e modificao", destaca a prefeita.