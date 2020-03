Biblioteca de Nova Petrópolis completa 26 anos com festa

O 26º aniversário da Biblioteca Pública de Nova Petrópolis foi celebrado com festa pela comunidade. A cerimônia reuniu, aproximadamente, 50 leitores de diferentes idades. A comemoração foi marcada pela exposição "Prata da Casa", enaltecendo os feitos da biblioteca e os projetos de leitura desenvolvidos pela instituição.

O secretário de Educação, Cultura e Desporto, Ricardo Lawrenz, destacou a importância de uma equipe unida. "Quero agradecer a todos pela dedicação. Assim os nossos leitores se sentem ainda mais acolhidos", disse Lawrenz. O secretário adjunto da pasta, Paulo Cesar Soares, enfatizou que o hábito da leitura deve ser incentivado desde a infância para que os pequenos se tornem adultos leitores.

Para a bibliotecária, Susana Carrasco, o 26º aniversário da biblioteca foi um momento de reforçar o compromisso da equipe com os leitores. "Foi muito especial apresentar os projetos da biblioteca, que são uma tradição no município, pois a maioria deles já existe há bastante tempo. Foi também um momento cultural, pois unimos todos os projetos da instituição. A biblioteca sempre pode contribuir para a leitura e ela sempre vai ser esse espaço de disseminação da informação e de democratização de acesso à cultura", pontuou Susana.

A comemoração alusiva aos 26 anos do local contou com diversas atrações, como o Baú da Leitura, a exposição das camisetas das últimas edições da Semana do Livro, exposição dos arquivos dos cadastros dos leitores da Biblioteca e exposição de todas as medalhas das Olimpíadas de Literatura Infantil. Além disso, também estiveram presentes os projetos Gibi e Livro sem Dono e Doe um livro - Adote uma planta.