Gramado terá nova unidade de conservação ambiental

Aberto em 28 de fevereiro do ano passado, o Parque dos Pinheiros, situado no Mato Queimado, em Gramado, completou um ano. A secretaria municipal de Meio Ambiente tem promovido visitas em determinados dias, com a possibilidade de moradores e turistas caminharem, fazerem trilhas e piqueniques, além de contemplarem a natureza, O parque tem área de 135 hectares, sendo sete de área alagada.

Segundo a secretária, Cristiane Bandeira, a abertura do parque à visitação segue um calendário divulgado sempre no início de cada mês. E as datas de visitação seguem as rotinas de trabalho dos técnicos da secretaria. O atrativo só abre para visitação em dias em que os técnicos da prefeitura podem acompanhar por causa da segurança e da necessidade de transmitir informações sobre o local.

Construída na década de 1980, a barragem do Parque dos Pinheiros nunca teve um estudo técnico da sua estrutura. Por isso, foi licitada uma empresa que deverá fazer o plano de emergência e o plano de segurança da estrutura de barramento da água como um todo. "Todas as barragens precisam ter esse estudo, que é fundamental para conhecer a sua estabilidade, pois existem residências nas proximidades da área alagada. E hoje não se sabe como está aquela estrutura", afirma Cristiane. O contrato com a empresa vencedora deve ser assinado nos próximos dias.

Na sexta-feira, às 14h, será assinado o decreto para a criação da Unidade de Conservação do Parque dos Pinheiros. Esse decreto oficializa o atrativo como a primeira Unidade de Conservação local, denominada Parque Natural Municipal dos Pinheiros e, posteriormente será incluído no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. "A partir disso, a gente consegue fazer a gestão do parque com uma visibilidade nacional, inclusive podendo receber recursos do Estado e da União, para investir no parque", afirma Cristiane. Essa mudança de categoria - de parque municipal para Unidade de Conservação - também aumenta as garantias de preservação deste espaço natural.

Também foi aprovado na Câmara de Vereadores, em dezembro, o projeto de lei que permite a concessão do parque à iniciativa privada. A minuta do edital de concessão, através de concorrência pública, já está em fase final de elaboração. Ele prevê, por exemplo, que a empresa vencedora pode explorar os serviços de ecoturismo e visitação do parque por 25 anos. Entre as exigências está a previsão de investimentos de mais de R$ 9 milhões no parque nos dois primeiros anos. Além disso, também será feito um repasse de até R$ 1 milhão ao município, além do que está previsto em investimentos.

A empresa vencedora da concorrência poderá cobrar ingresso no parque, mas moradores de Gramado estarão isentos de cobrança. O parque deverá ter centro de visitas, restaurante e lojas, e permitir a prática de tirolesa, arvorismo e outras atividades de ecoturismo. Segundo a secretária de Meio Ambiente, a intenção é ser mais um atrativo turístico de Gramado e ser um espaço de educação ambiental e valorização do turismo sustentável.