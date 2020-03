Embrapa e Ufrgs lançam, na Expodireto, em Não-Me-Toque, novo tipo de forrageira para alimentação do gado

Uma das leguminosas forrageiras mais cultivadas do mundo, o trevo-vermelho tem, agora, uma nova cultivar selecionada e melhorada, com boa adaptação às condições de clima e solo da Região Sul do Brasil. Trata-se da URSBRS Mesclador, desenvolvida pela Embrapa Pecuária Sul e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), no âmbito do convênio com a Associação Sul-Brasileira para o Fomento de Pesquisa em Forrageiras (Sulpasto) e que vai ser lançada oficialmente na 21ª edição da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, nesta segunda-feira, às 10h30min, durante o evento de lançamentos de tecnologias da Embrapa na feira.

A cultivar recém-desenvolvida é recomendada para formação de pastagens cultivadas consorciadas e para sobressemeadura em pastagens naturais na Região Sul do Brasil, apresentando um bom estabelecimento e competitividade inicial de plantas. De modo geral, o trevo-vermelho, quando consorciado com gramíneas ou sobressemeado em campos naturais, incrementa a qualidade dessas pastagens por possuir elevado valor nutritivo (boa digestibilidade e elevados teores de proteína).

Além disso, por ser uma leguminosa, fixa nitrogênio atmosférico, reduzindo a necessidade de adubações com o passar do tempo. Essa característica pode ser potencializada por meio de consórcios com as gramíneas forrageiras de inverno. "Essas gramíneas também têm uma boa qualidade, porém apresentam uma oscilação dessa qualidade e produtividade ao longo do seu ciclo, que podem ser compensadas pela produção do trevo-vermelho", explica o chefe-geral e pesquisador da área de forrageiras da Embrapa Pecuária Sul, Daniel Montardo.

A cultivar foi selecionada para produção de forragem e persistência, sendo recomendada para áreas bem drenadas de média a alta fertilidade do solo. O lançamento reforça a parceria entre as instituições, que vem gerando bons frutos nos últimos anos, como, por exemplo, as cultivares de aveia, milheto, azevém e aveia-branca.