Principais vias de Canoas receberão novo asfaltamento

A revitalização das principais vias de Canoas é uma realidade que já pode ser vivenciada em diversos bairros. Agora, a prefeitura se empenha em um projeto de mobilidade para modernizar as avenidas Dezessete de Abril, Boqueirão e Rio Grande do Sul. Além de asfalto, as vias terão nova sinalização e ciclovia, com o objetivo de oferecer mais acessibilidade, segurança e fluidez no trânsito.

Na área central, a rua Quinze de Janeiro será contemplada com um projeto arquitetônico que deverá melhorar as condições de paisagismo, calçamento, iluminação e mobiliário urbano inteligente e sustentável. As ideias iniciais dos projetos, que devem estar prontos em abril, foram apresentadas ao prefeito Luiz Carlos Busato pela empresa de Serviços Técnicos de Engenharia.

Busato observa que outra finalidade da revitalização é fomentar o comércio dessas vias. "Estamos transformando Canoas e isso está visível em diferentes bairros. E, além do asfalto, queremos oferecer ainda mais beleza e acessibilidade com a modernização dessas ruas, que são as principais do município. Nosso compromisso é atender às demandas da população e a revitalização era um anseio antigo dos canoenses", salienta o prefeito.

A modernização das vias integra um projeto maior da prefeitura de Canoas, o Programa de Mobilidade Urbana. A supervisão dos projetos e a assessoria para a execução das obras são realizadas pela secretaria municipal de Projetos Estratégicos da prefeitura. Estão previstos mais investimentos em revitalização asfáltica em pontos da cidade, que serão apresentados ao longo do ano.