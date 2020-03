Público feminino terá programação especial em Estrela ao longo deste mês

O mês de março terá atividades especiais no município de Estrela, voltadas ao público feminino, com a realização do XIV Multimulher. O início da programação será nesta segunda-feira, às 14h, quando a cidade receberá o Ônibus Lilás. Até o dia 10, prestará atendimentos e realizará oficinas, sessões de cinema e rodas de conversa com estudantes e mulheres das localidades do interior.

De 3 a 20 de março, no Centro de Cultura e Turismo Bertholdo Gausmann, o "Poesia no Varal" vai destacar obras de poetisas. Textos de Cecília Meireles, Lya Luft, Florbela Espanca e Cora Coralina, entre outras, poderão ser apreciados pelos visitantes de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h. No dia 8 de março ocorre a 6ª Só Elas/Rola Moça - corrida, caminhada e kangoo - com mais de mil inscritas. A prova será em benefício da Liga Feminina de Combate ao Câncer.

A caminhada e kangoo terão uma distância de três quilômetros e a corrida será de cinco quilômetros. Nesta mesma data também haverá edição especial do Arte na Escadaria e o 22º Encontro Regional do Dia Internacional da Mulher, que este ano será na Aser Sampainho, em Santa Clara do Sul.

O espetáculo "Acá estamos, dialogando" com a Companhia de Dança La Marrupeña é outra atração do Multimulher. O show de tango e folclore argentino será no dia 15 de março, às 19h, no salão social da Soges. O ingresso custará R$ 20,00 e a renda será revertida em prol da menina Lívia Teles. No dia 18 haverá o Chá da Integração, na Comunidade São Vito, em Novo Paraíso.

A participação feminina nas eleições 2020 é tema de evento que ocorre no dia 19, a partir das 18h30min, na Câmara de Vereadores e irá tratar sobre a presença de mulheres concorrendo aos cargos. A programação se encerra no dia 23, com a entrega do Troféu Multimulher e da Comenda Maria Ilse Hart.