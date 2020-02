Conselho turístico é criado em Santa Clara do Sul

Prestes a completar 28 anos de emancipação político-administrativa, comemorada no dia 20 de março, Santa Clara do Sul vive mais um momento importante dentro da sua história. O município começou oficialmente a implantação do Plano de Turismo local.

O passo inicial foi a criação do Conselho Municipal do Turismo e a definição das diretrizes que irão nortear as políticas públicas voltadas ao setor. O conselho será conduzido pela presidente Bárbara Thomas e pelo vice Marcelo Eckhardt, eleitos durante o Fórum do Turismo que antecedeu a Conferência Municipal, cujo objetivo foi indicar as ações que vão compor o Plano de Desenvolvimento do Turismo.

Entre os segmentos a serem explorados estão o agroturismo, o turismo gastronômico, o turismo religioso e de espiritualidade, o turismo cultural e arquitetônico e o ecoturismo, todos respaldados pelo turismo de eventos e negócios. De acordo com o prefeito Paulo Kohlrausch, o objetivo é transformar Santa Clara do Sul numa cidade turística, gerando mais emprego e renda e revitalizando a área rural por meio do agroturismo. "Esse é o começo de uma caminhada longa e desafiadora no sentido de viabilizar uma alternativa consistente de sustentabilidade econômica e ambiental para o município", destaca.

Kohlrausch frisa a necessidade de implementação de um conjunto de ações públicas e privadas para fomentar o turismo local. "A beleza das flores, a qualidade dos produtos orgânicos, as paisagens exuberantes e a riqueza histórica reforçam a nossa convicção sobre o potencial turístico de Santa Clara do Sul. Com o apoio da comunidade, colocarem a nossa cidade no mapa do turismo e construiremos um lugar cada vez melhor de se viver", ressalta.