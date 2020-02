Autorizado o início das obras para outro posto de saúde sustentável

Com investimento superior a R$ 1 milhão, local será o segundo com esse viés a ser implementado na cidade /PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL/DIVULGAÇÃO/CIDADES

O prefeito de Santa Cruz do Sul, Telmo Kirst, assinou o termo de início das obras para construção do segundo posto sustentável do município. Trata-se da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Ana Nery Figueira, que será erguida na rua Dorval Martins e que vai atender cerca de mil famílias referenciadas. A entrega da nova unidade está prevista para ocorrer ainda este ano.

Nos mesmos moldes projetados para a ESF Pedreira, o primeiro posto sustentável em construção no município, o Ana Nery Figueira terá 442 metros quadrados em alvenaria, dispondo de total acessibilidade e atendendo a todos os requisitos do Ministério da Saúde (MS). A obra está orçada em R$ 1.016.521,20 e será executada com recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), firmado com a Caixa Econômica Federal (CEF).

Com foco na sustentabilidade, a nova estrutura foi concebida para aliar conforto e bem-estar. Haverá sistema de coleta e armazenagem de água da chuva, com a instalação de cisternas que permitirão a utilização de recursos hídricos não-potáveis nas descargas dos vasos sanitários e nas regas dos canteiros e horta. Placas fotovoltaicas serão instaladas para a captação de energia solar, o que vai assegurar a manutenção de lâmpadas LED e de aparelhos elétricos. Com a produção de boa parte da energia consumida no local, a expectativa é de economia para os cofres públicos.

Bem diferente do modelo convencional de unidades de saúde, no novo posto está prevista também uma horta para cultivo de chás e plantas medicinais, que serão utilizadas pelos usuários sob a orientação dos profissionais de saúde. Os ingredientes naturais poderão ser usados na complementação de tratamentos. Deverão ser cultivas plantas como babosa, boldo, erva-cidreira, calêndula, funcho e poejo.

Quando a obra estiver concluída, a equipe de ESF Figueira/Ana Nery, que hoje divide a mesma estrutura com a equipe do Faxinal Menino Deus, passará a contar com espaço próprio, mais amplo e com melhores condições para atender os usuários. São realizados a cada mês 1430 atendimentos, entre consultas, procedimentos e visitas das agentes de saúde. A população atendida chega a mais de 2,4 mil pessoas.

Até o final deste ano, seis postos de saúde estarão em construção no município. São eles Pedreira, Ana Nery Figueira, Glória, Central, Aliança e Viver Bem. O posto Pedreira já está com 10% da obra executada e no mês de março será lançada a licitação para construção do posto Glória.