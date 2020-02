Festa em Tramandaí atraiu cerca de 250 mil pessoas

Foram quatro dias de muita folia em Tramandaí. Cerca de 250 mil pessoas compareceram nos três balneários durante a 2ª Edição do Carnalegria. O evento não registrou confusões, brigas ou incidentes, fazendo com que as famílias pudessem aproveitar com segurança os shows que estavam acontecendo.

Esse ano o Carnaval foi mais do que uma festa, era possível ver no olhar das pessoas um brilho de felicidade, um amor pelo reencontro e pela própria festividade. "Quero agradecer pelo empenho e dedicação de todos os profissionais na organização do nosso Carnalegria. Nosso muito obrigado aos moradores e veranistas que prestigiaram o nosso Carnaval e encheu de energias positivas para a cidade durante o período", destacou o prefeito, Luiz Carlos Gauto.