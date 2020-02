Município terá espaço voltado para a alta tecnologia

Uma emenda parlamentar destinará R$ 300 mil a Esteio para implantação do Programa Espaço 4.0 no município. A iniciativa tem como proposta instalar laboratórios de produção criativa inspirados nos chamados "fab labs". Estes espaços, geralmente equipados com um conjunto de ferramentas flexíveis (como, por exemplo, impressoras 3D) e computadores, têm por objetivo estimular o desenvolvimento de objetos físicos ou processos inovadores que possam trazer soluções novas para a comunidade.

"A conquista de um Espaço 4.0 para Esteio vem para coroar o trabalho de incentivo ao empreendedorismo que a cidade vem desenvolvendo nos últimos anos. Nosso objetivo é, a partir desta nova estrutura, reforçar as parcerias que a prefeitura possui com universidades, instituições de ensino e setor empresarial para estimular ainda mais o surgimento de novos negócios no município, especialmente os de base tecnológica, inovadora e criativa", comentou o prefeito Leonardo Pascoal.

O governo federal lançou o Espaço 4.0 em setembro do ano passado, com o objetivo de preparar os jovens para os desafios da chamada quarta revolução industrial, com foco na produtividade, formação de renda, emprego e no empreendedorismo da juventude. A proposta visa equipar espaços comunitários, montados dentro de um contêiner, com ferramentas para criação de projetos e trabalhos de manufatura.

Ainda não há previsão de quando ocorrerá a liberação dos recursos. Outros detalhes sobre o funcionamento do espaço em Esteio ainda estão sendo definidos. A intenção da prefeitura, em princípio, é colocar a estrutura dentro do Parque de Exposições Assis Brasil.