Nova Petrópolis concorre a prêmio internacional por conta da Feira do Livro

Nova Petrópolis está entre as 50 cidades de 11 países distintos que disputam o 3º Prêmio Internacional Cidades Educadoras, cuja temática em 2020 é "Inclusão e Democratização da Cultura". O reconhecimento será conferido a três experiências inovadoras de três municípios diferentes do mundo todo que integram o movimento Cidades Educadoras. A 24ª Feira do Livro de Nova Petrópolis representa a serra gaúcha na disputa pelo prêmio internacional.

O evento, realizado de 8 a 13 de outubro de 2019, teve o escritor nova-petropolitano, André Werkhausen Boone, como patrono do evento que surpreendeu os leitores da serra gaúcha com uma temática inspiradora: "Não há limites para quem lê". Boone, que é escritor cego, conferiu à feira o status de primeiro evento cultural do Brasil a ter um patrono com deficiência visual, condição reconhecida pela Organização Nacional dos Cegos do Brasil (ONCB).

O objetivo do prêmio é dar visibilidade internacional ao trabalho realizado pelas cidades educadoras, bem como, destacar boas práticas que podem ser uma fonte de inspiração para outros municípios na construção de ambientes mais educativos. Nesta edição, serão enfatizadas práticas que promovam o acesso à cultura, a contribuição e a participação de todas as pessoas e, em particular, dos grupos mais vulneráveis da vida cultural da cidade como meio de inclusão, promoção do sentimento de pertencimento e boa convivência.

"Só de termos nossa candidatura aprovada entre os 50 projetos no mundo todo, já me sinto feliz. Isto mostra que levantamos bandeiras importantes em nossa cidade e estamos sempre trabalhando em prol da comunidade e de uma sociedade melhor", comemora o secretário adjunto de Educação, Cultura e Desporto, Paulo Cesar Soares. A cerimônia de premiação ocorrerá no próximo Congresso Internacional da Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE), que será realizado de 30 de setembro a 2 de outubro de 2020, em Katowice, na Polônia.