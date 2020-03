Hospital Santa Cruz recebe prêmio internacional

O sistema de prontuário eletrônico adotado pelo Hospital Santa Cruz (HSC) recebeu, pela quinta vez consecutiva, o prêmio de ''Melhor Prontuário Eletrônico da América Latina". O título é concedido pelo Instituto de Pesquisa e Insights Norte-americano (KLAS), que estuda mensalmente o desempenho de produtos e fornecedores que atuam na área da saúde em todo o mundo.

A implantação no Hospital do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), da MV Sistemas, possibilitou a adoção de inúmeras melhorias com foco na qualificação dos processos assistenciais e gerenciais da Instituição. "O sistema permite reunir em um único local todos os registros da assistência prestada ao paciente e, consequentemente, simplifica o armazenamento de dados, facilita a rotina dos profissionais de saúde e apresenta as informações de forma mais estruturada e integrada", afirma a coordenadora do Setor de Informática e de Desenvolvimento Organizacional do HSC, Marciane Mueller.