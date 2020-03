Prefeitura de Passo Fundo faz prestação de contas de 2019

A prefeitura de Passo Fundo realizou uma audiência pública para prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2019. A apresentação foi feita no Plenarinho da Câmara de Vereadores. De acordo com o secretário de Finanças, Dorlei Maffi, a arrecadação atingiu R$ 644 milhões.

Em relação às despesas, enquanto a previsão era de R$ 583 milhões, o gasto liquidado fechou em R$ 524 milhões. A despesa com pessoal representou 47,68% da receita corrente líquida. Ainda segundo Maffi, o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que representa parcela importante na arrecadação municipal, teve uma variação nominal positiva de 5,13%.