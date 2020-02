Parceria tenta viabilizar novas vagas na educação

O prefeito de Teutônia, Jonatan Brönstrup, e a secretária de Educação, Rosana Schneider Rührwiem, estiveram reunidos com a secretaria executiva da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC), em Brasília. Na pauta, a possibilidade de parceria no atendimento à Educação Infantil junto à CNEC Teutônia/Ieceg (Instituto de Educação Cenecista General Canabarro), sendo que a intenção do município é utilizar um espaço do educandário para atender crianças de 0 a 3 anos e 11 meses.

Durante a reunião, a secretária executiva da rede de ensino, Gerfânia Damasceno, sinalizou positivamente à possibilidade de parceria com a prefeitura de Teutônia, tendo em vista a importante e histórica inserção da CNEC Teutônia/Ieceg nna vida comunitária do bairro Canabarro e do município. Uma das primeiras definições foi de que os departamentos jurídicos da CNEC e prefeitura vão manter contato para estudar a melhor forma de firmar a parceria.

O prefeito, Jonatan Brönstrup, está confiante com a possibilidade da parceria com a rede de ensino. "Com esta possível parceria, valorizamos a história do Ieceg, ao mesmo tempo em que atendemos uma das nossas principais demandas, que é a Educação Infantil, o que beneficiará toda a comunidade teutoniense", avalia.

Em janeiro, o Executivo e a secretaria de Educação visitaram a escola, quando se verificou a existência de um espaço que teria capacidade de atender crianças do berçário e maternal, que tem registrado maior procura na Educação Infantil. Ao mesmo tempo, o atendimento desta faixa de ensino não geraria concorrência com o educandário, que atende a partir da pré-escola. A possível parceria contempla salas de aula e parte administrativa e pedagógica, além de adaptações que forem necessárias.