Prefeitura instala novo letreiro em área revitalizada da orla a beira mar

Estrutura tem letra "M" em formato de coração para que as pessoas possam tirar fotos ALANNA HANNA/DIVULGAÇÃO/CIDADES

A maior obra da história recente de Tramandaí completou mais um capítulo. A prefeitura iniciou a instalação de um novo letreiro na beira-mar. A estrutura com a palavra “AMAR” está localizada no calçadão, próximo a avenida Ruben Berta. Ele tem 9,80 metros de comprimento, 2,30 de altura e a letra M em formato de coração tem um banco para que as pessoas possam tirar fotos.

“A beira-mar é nosso cartão postal e ela que tem contribuído para impulsionar a nossa economia. Tivemos um crescimento no número de visitantes neste verão e muito se deve a essa revitalização.”, destacou o prefeito Luiz Carlos Gauto. De acordo com a arquiteta e urbanista responsável pela obra, Alessandra Gelain, o objetivo é proporcionar um outro espaço de lazer e fotos na orla, além do tradicional letreiro. “É mais um atrativo, mais um mimo para a nossa praia, para que todos possam demonstrar seu amor pela nossa praia”, completou.