Passo Fundo: passagem de ônibus fica mais cara a partir de segunda

A partir da segunda-feira (24), a tarifa do transporte público coletivo de Passo Fundo sobe para R$ 4,30. O valor atual é de R$ 3,90. Com isso, a tarifa terá aumento de 10,25%, mais que o dobro da inflação oficial, o IPCA, que ficou em 4,19% em 12 meses, acumulado entre fevereiro de 2019 e janeiro de 2020.

O valor foi discutido no Conselho Municipal de Transportes, considerando cálculos e pareceres técnicos, além do aumento do preço dos insumos que compõem o custo da tarifa.

Pelo levantamento feito nas maiores cidades do Estado, Passo Fundo fica com valor menor do que Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Viamão, Alvorada, Cachoeirinha e Guaíba, diz a prefeitura. A tarifa também fica abaixo do valor sugerido pelas três empresas concessionárias do serviço – Codepas, Coleurb e Transpasso.

O valor técnico de R$ 4,33 foi apresentado ao Conselho Municipal de Transportes e arredondado para R$ 4,30, para facilitar o troco.