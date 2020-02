Decreto de situação de emergência é homologado

Foi publicada no Diário Oficial do Estado a homologação do decreto da situação de emergência solicitada pela prefeitura de Santa Maria ao governo do Estado em janeiro deste ano. A assinatura do decreto de situação de emergência ocorreu por conta da estiagem. O documento foi assinado pelo então prefeito em exercício Sergio Cechin e considera um intervalo de 39 dias, de 2 de dezembro de 2019 a 8 de janeiro de 2020.

No total, houve um prejuízo de R$ 47.5 milhões na agricultura e na pecuária. Além disso, o município precisou abastecer famílias com água potável. Com o decreto, o Executivo consegue a dispensa de licença ambiental e de licitações, por exemplo. Dessa forma, a máquina pública pode dar celeridade à solução de problemas causados pela seca. Outro benefício é a possibilidade de financiamentos rurais serem recalculados.