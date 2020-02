A URI Santo Ângelo e a Unimed Missões firmaram parceria com o objetivo de construir uma usina fotovoltaica, que gera energia elétrica a partir da energia solar no campus da universidade. O diretor-geral da URI, Gilberto Pacheco, observa que além de ser muito importante estreitar os laços com a Unimed Missões, a produção de energia limpa servirá como um laboratório para diferentes cursos, como as engenharias, administração e contabilidade.