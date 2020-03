Nota fiscal eletrônica para produtores rurais será obrigatória somente em 2021

O setor de ICMS da prefeitura de Teutônia e a secretaria de Agricultura comunicam que a Receita Estadual prorrogou a obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica para produtores rurais. Inicialmente prevista para 1 de março, a nota fiscal eletrônica será obrigatória a partir de 1 de janeiro de 2021, com alteração do valor de seleção. Conforme o órgão estadual, estarão obrigados à nota eletrônica os estabelecimentos de produtor com valor adicionado em 2017 superior a R$ 4,8 milhões.

Já a obrigatoriedade geral, para todos os estabelecimentos, prevista para 1 de janeiro de 2021, está sendo revogada. A prorrogação da obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica atende a uma solicitação de diferentes entidades estaduais. A expectativa é de que as inovações tecnológicas, como, por exemplo, a identificação da pessoa sem a necessidade de certificado digital, viabilizem em um futuro próximo o uso da nota fiscal eletrônica pelos produtores de forma mais simples.