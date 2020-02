Em comemoração aos 64 anos, Certel apresenta projeto para implantação de nova hidrelétrica no rio Forqueta

Para comemorar o aniversário de 64 anos, a Certel lançou o projeto da Hidrelétrica Vale do Leite, que será construída no rio Forqueta, entre os municípios de Pouso Novo e Coqueiro Baixo. Houve a assinatura dos contratos de financiamento da obra, orçada em R$ 45 milhões e a entrega do protocolo da Licença Prévia da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Também marcou o aniversário a assinatura do financiamento de

R$ 10 milhões com o Banco Regional de Desenvolvimento Econômico do Extremo Sul (BRDE), para melhorias da infraestrutura energética da área abrangida pela empresa.

O prefeito de Pouso Novo, Aloísio Brock, disse que sua cidade e a de Coqueiro Baixo viveram um dia histórico. "É incrível a possibilidade de gerarmos energia sustentável, com total respeito ambiental. É um privilégio receber uma hidrelétrica que possibilitará várias formas de desenvolvimento", frisou.

Já o presidente da Certel, Erineo José Hennemann, fez referência às pessoas que já passaram pela cooperativa e deixaram dedicação, trabalharam, ajudaram e fizeram com que ela chegasse aos 64 anos respeitada e reconhecida. "Que essas pessoas recebam nosso carinho, afeto e gratidão", afirmou. Mas, também observou a necessidade de sempre se olhar para a frente. "Precisamos saber onde a cooperativa vai estar nos próximos 64 anos, e nosso planejamento tem que enxergar as oportunidades que estão surgindo", afirmou.