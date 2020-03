Rua Júlio de Castilhos passará por revitalização em Garibaldi

A rua Júlio de Castilhos está localizada numa transversal da rua Buarque de Macedo, rua esta que é palco de grandes eventos municipais e onde se localizam vários prédios históricos. Para melhorar a rua, foi assinada a ordem de serviço para a revitalização de um trecho da via, que embelezará ainda mais a área central, ampliando os espaços de convivência e de lazer. Moradores e comerciantes da rua estiveram no gabinete do prefeito Antonio Cettolin para o ato que marca o inicio das obras de revitalização.

A obra custará R$ 582 mil, com recursos próprios. Conforme o prefeito, a decisão de revitalizar a rua Júlio de Castilhos nasceu dos inúmeros pedidos dos moradores e comerciantes, que procuraram a administração municipal para terem melhorias neste local. "Depois disso, fizemos um estudo e entendemos como importante atender este pedido, já que a Rua Júlio de Castilhos, possui grande importância dentro do Centro Histórico" ressaltou.